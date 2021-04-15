Для чего австралийские аборигены использовали бумеранги?

Австралийские неандертальцы использовали бумеранги не только для метания, но и для изготовления орудий труда 500 тыс. лет назад. К такому выводу в результате исследования пришли

учёные из Университета Гриффита.

Они проанализировали микроскопические следы на поверхности 100 бумерангов, найденных на территории Австралии.

Известно, что бумеранги использовались для охоты, обучения, а также служили игрушками для детей. Но исследование показали, что на некоторых бумерангах есть следы износа, как будто ими шлифовали камень. Ранее подобные метки учёные находили на фрагментах костей на палеолитических стоянках в Европе.

Кроме того, специалистам удалось выяснить, что с помощью бумерангов австралийские неандертальцы разжигали огонь, копали землю и даже создавали музыку.

Исследование доказывает многоцелевой характер повседневных инструментов, таких как бумеранги, в культуре аборигенов.

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