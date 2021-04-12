Почему МКС — не для туристов, объяснил космонавт

Космические туристы будут чувствовать себя гораздо комфортней на специализированных станциях, а МКС предназначена для других целей, заявил космонавт Олег Котов.
Заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов в понедельник, 12 апреля, принял участие в онлайн-конференции Space tourism. How soon? ("Космический туризм. Как скоро?). Он высказал мнение, что для туристов должны быть спроектированы и построены специализированные космические станции. Международная космическая станция для туристов не подходит.
"Когда турист прилетает на станцию — это станция для профессионалов, она не спроектирована для туристов. На ней много оборудования и мало окон, плохой интернет. Она для науки", — объяснил Олег Котов свою позицию.
За плечами российского космонавта Олега Котова три полёта на МКС, уточняет РИА "Новости". Он работал на околоземной орбите в 2007, 2009-2010 и 2013-2014 годах.
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