Динозавры переносили камни из Висконсина в Вайоминг в желудках

Американские археологи изучили обнаруженные в Вайоминге обкатанные камни, сопоставимые по размерам с кулак человека. Учёных удивило то, что они образовались в Висконсине. Археологи предположили, что камни могли перенести животные.

Известно, что камни образовались в эпоху динозавров. Древние ящеры глотали их вместе с пищей. Пока камни находились в желудке животных, они становились гладкими, а потом "переезжали" на новое место.

Ранее палеонтологи обнаружили в Монтане (США) скелет, который принадлежит новому виду динозавров из семейства альваресзавридов. Его особенность в том, что у него на лапах был крючковатый коготь.

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