На озере Байкал накануне был установлен самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Об этом сообщает ТК "Звезда".
С помощью названной установки будет проводиться поиск нейтрино — невидимых частиц, которые пронизывают Вселенную, позволяя точнее понять её устройство.
"Мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики", — заметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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