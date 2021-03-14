Стало известно в какой сфере Россия стала мировым лидером

На озере Байкал накануне был установлен самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Об этом сообщает ТК "Звезда".

С помощью названной установки будет проводиться поиск нейтрино — невидимых частиц, которые пронизывают Вселенную, позволяя точнее понять её устройство.

"Мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики", — заметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.