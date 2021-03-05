В ДНК китов и дельфинов обнаружены противораковые гены

Учёные из США совместно с коллегами из Австралии изучили геном китов, чтобы понять механизм защиты млекопитающих от рака.

Известно, что китообразные могут жить до 140 лет. Несмотря на свои большие размеры, они очень редко болеют онкологическими заболеваниями. Хотя есть теория о том, что чем больше клеток, тем выше риск того, что одна из них переродится в злокачественную.

Но при изучении парадокса Пето у китов исследователи обнаружили механизмы защиты от рака. Оказалось, что ген-регулятор CXR2 отвечает за повреждение ДНК, ответ иммунной системы и распространение опухолей. Специалисты планируют продолжить изучение этого гена, так как это позволит получить новые данные для лечения онкологических заболеваний.

Однако о пересадке генов китов человеку речи не идёт. Если учёным удастся раскрыть принцип работы этих генов, то его можно будет воссоздать и в человеческом организме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дельфины способны к социальному обучению.