Дельфины способны к социальному обучению

Биологи, изучающие поведение дельфинов, выяснили, что эти животные наблюдают за своими сородичами с целью социального обучения.

Свои первые навыки в жизни детеныши дельфинов получает от мамы, а потом, наблюдая за другими особями, они перенимают их повадки.

Дельфины могут готовить себе еду

В австралийском заливе Шарк биологам посчастливилось наблюдать удивительную картину: афалины использовали специальные приспособления для того, чтобы приготовить себе обед. Они поднимали со дна ракушки, а потом выносили их на сушу и перетряхивали содержимое себе в пасть.

Тогда этот же трюк стали выполнять и другие особи.

Ученые из Университета Констанца в Германии занимаются исследованием социального обучения млекопитающих.

"Почти все китообразные известны тем, что используют умные стратегии", — утверждает эколог Сони Уайлд.

Британские специалисты в процессе наблюдений выяснили, что крупные особи дельфинов могут отбирать еду у более слабых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые нашли сходства в социальных взаимодействиях у людей и дельфинов.