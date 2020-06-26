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Дельфины способны к социальному обучению

Наука

Биологи, изучающие поведение дельфинов, выяснили, что эти животные наблюдают за своими сородичами с целью социального обучения.

Свои первые навыки в жизни детеныши дельфинов получает от мамы, а потом, наблюдая за другими особями, они перенимают их повадки.

Дельфины могут готовить себе еду

В австралийском заливе Шарк биологам посчастливилось наблюдать удивительную картину: афалины использовали специальные приспособления для того, чтобы приготовить себе обед. Они поднимали со дна ракушки, а потом выносили их на сушу и перетряхивали содержимое себе в пасть.

Тогда этот же трюк стали выполнять и другие особи.

Ученые из Университета Констанца в Германии занимаются исследованием социального обучения млекопитающих.

"Почти все китообразные известны тем, что используют умные стратегии", — утверждает эколог Сони Уайлд.

Британские специалисты в процессе наблюдений выяснили, что крупные особи дельфинов могут отбирать еду у более слабых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые нашли сходства в социальных взаимодействиях у людей и дельфинов.

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