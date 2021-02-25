В ходе проведения исследования учёные обнаружили на зубном налёте человека, жившего в бронзовом веке, следы заражения бактерией Yersinia pestis, которая является переносчиком чумы, сообщает EVO-RUS. COM.
Это древнейший случай заражения чумой на территории Сибири.
Заражённый человек жил в IV веке до нашей эры недалеко от реки Колымы в Прибайкалье.
Специалисты изучили геном 40 человек. Все они жили в Северо-Восточной Азии от 16,9 тыс. до 550 лет назад.
По мнению учёных, в то время на территории Сибири могла распространяться эпидемия чумы, смертность от которой была очень высокой.
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