Древнейший в Сибири случай чумы обнаружили у человека бронзового века

В ходе проведения исследования учёные обнаружили на зубном налёте человека, жившего в бронзовом веке, следы заражения бактерией Yersinia pestis, которая является переносчиком чумы, сообщает EVO-RUS. COM.

Это древнейший случай заражения чумой на территории Сибири.

Заражённый человек жил в IV веке до нашей эры недалеко от реки Колымы в Прибайкалье.

Специалисты изучили геном 40 человек. Все они жили в Северо-Восточной Азии от 16,9 тыс. до 550 лет назад.

По мнению учёных, в то время на территории Сибири могла распространяться эпидемия чумы, смертность от которой была очень высокой.

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