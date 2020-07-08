Люди унаследовали уязвимость к COVID-19 от неандертальцев - ученые

Авторы научной статьи в bioRxiv считают, что гены, вызывающие осложнения при коронавирусе, человек получил от своих предков — неандертальцев.

Больше всего таких генов у жителей Бангладеш, возможно, поэтому именно в этой стране высокий уровень смертности от COVID-19.

"Масштабное многоуровневое исследование геномов коронавирусных пациентов из Италии и Испании доказало, что тяжелые формы COVID-19 связаны с шестью определенными комбинациями генов на третьей хромосоме", — сообщили ученые.

Затем исследованиями занялись немецкие ученые. Они пришли к выводу, что эти "роковые" гены передались современным людям от неандертальцев.

Большая часть этих генов провоцировала различные заболевания у наших предков и наносила вред их репродуктивной системе. Именно поэтому такие гены с течением эволюции исчезли из ДНК современных людей.

Но у жителей Бангладеш все еще можно обнаружить эти гены. Также они встречаются у 8% населения европейских стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у неандертальцев обнаружилась эффективная медицина.