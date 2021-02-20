В Госдуме РФ разрабатывают пакет поправок, которые ограничат политические и экономические манипуляции со стороны блогеров. Об этом глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн сообщил URA. RU.
"В рамках законопроектов мы предлагаем обязать крупнейшие иностранные IT-компании иметь представительства в России. Отдельным законом определим требования к работе интернет-гигантов", — говорит Хинштейн.
О мотивах новых ограничений рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
"Twitter из сервиса микроблогов для общения превратился в инструмент политических и экономических манипуляций. Это требует госрегулирования для защиты здоровой рыночной ситуации. Сейчас модераторы Twitter ограничивают одних инфлюенсеров, например Трампа, но не требуют ответственности за свои слова у других инфлюенсеров. Государства имеют право и обязаны защищать собственных граждан от любых манипуляций со стороны подобных сервисов", — объяснил эксперт.
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