В США создали робота, двигающегося за счёт собственной энергии

Американские инженеры из Массачусетского университета разработали робота по аналогии с животными и растениями — он способен двигаться за счёт собственной энергии.

Устройство может двигаться без посторонней помощи. Роботу не нужны заправка и зарядка. Секрет его работы заключается в естественных мощных импульсах, именно они приводят робота в движение.

На создание уникального робота инженеров вдохновила венерина мухоловка. Изучив принцип её действия, им удалось создать машину, способную двигаться без какой-либо энергии, сообщает Ekovolga. com.

Используя новые технологии, робот уже научился забираться на лестницу.

Изобретение может быть использована для разработчиков небольших устройств, в которых сложно установить батарею.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае разработали робота для движения по трубам.