Американские инженеры из Массачусетского университета разработали робота по аналогии с животными и растениями — он способен двигаться за счёт собственной энергии.
Устройство может двигаться без посторонней помощи. Роботу не нужны заправка и зарядка. Секрет его работы заключается в естественных мощных импульсах, именно они приводят робота в движение.
На создание уникального робота инженеров вдохновила венерина мухоловка. Изучив принцип её действия, им удалось создать машину, способную двигаться без какой-либо энергии, сообщает Ekovolga. com.
Используя новые технологии, робот уже научился забираться на лестницу.
Изобретение может быть использована для разработчиков небольших устройств, в которых сложно установить батарею.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае разработали робота для движения по трубам.
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