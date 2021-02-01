В Китае разработали робота для движения по трубам

Китайские инженеры Тяньцзиньского университета создали робота, который способен передвигаться по трубам.

Благодаря использованию робота человека можно освободить от работ в трудоёмких и опасных средах. Также его можно использовать для исследования труднодоступных мест.

Проверка труб относится к той же категории.

Трубы имеют сложную внутренняя геометрия. Кроме того, они имеют ограничения по степени опасности, поэтому для таких задач, как проверка уровня коррозии, извлечение пригодных к использованию деталей из внутренней части трубы и образование накипи на внутренней поверхности трубы, нужен робот.