Разработана технология превращения цыплёнка в яйце из петуха в курицу

В Израиле протестировали технологию, с помощью которой можно превращать цыплёнка из петуха в курицу ещё в яйце. Цель разработки — увеличить количество самок среди вылупившихся цыплят.

Обычно из куриных яиц вылупляется примерно 50% куриц и 50% петухов. Но в промышленном птицеводстве нужно больше кур-несушек.

Специалисты заинтересованы в развитии технологии, с помощью которой можно превратить цыплёнка из самца в самку ещё в яйце.

Компания Soos Technology использовала воздействие звуковых вибраций на куриные яйца в инкубаторах. Это позволило изменить экспрессию генов, в результате чего у цыплят вместо семенников развивается яичник. На данный момент специалистам удалось достичь стабильного показателя в 60% самок среди вылупившихся цыплят, но они намерены улучшить данный результат.