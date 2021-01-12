NASA впервые обнаружило радиосигнал, исходящий от одной из лун Юпитера

Зонд миссии NASA Юнона впервые обнаружил радиосигнал, исходящий от Ганимеда, одной из лун Юпитера.

Патрик Виггинс, один из послов американского агентства в штате Юта, заявил, что сигнал не имеет инопланетного происхождения, заявив, что "это более естественная функция".

"Записанный сигнал длился всего 5 секунд, в то время как аппарат двигался со скоростью 50 км/сек по полярной области Юпитера, где линии его магнитного поля соединяются с Ганимедом", — говорит Виггинс.

По его словам, "это явление" было вызвано электронами, колеблющимися с меньшей скоростью, чем они вращаются, заставляя их очень быстро усиливать радиоволны.

Зонд был запущен 5 августа 2011 года и вышел на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года для изучения формирования и развития планеты.

"Юнона будет наблюдать гравитацию и магнитные поля Юпитера, динамику атмосферы, а также состав и эволюцию", — отметили в NASA.

Читайте также:

Рогозин назвал отличия Роскосмоса от NASA

В Млечном Пути скрывается около 300 миллионов планет, схожих с Землёй