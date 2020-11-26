В Млечном Пути скрывается около 300 миллионов планет, схожих с Землёй

Внеземная жизнь всегда была предметом интереса учёных. Вот и сейчас они решили провести масштабное исследование, чтобы выяснить, существуют ли другие планеты, пригодные для жизни.

Учёные, в том числе Стив Брайсон из NASA, обработали данные, которые в течение десяти лет собирал телескоп Кеплер, и выяснили, что в Млечном Пути существует как минимум 300 миллионов планет, на которых можно было бы поселиться. По параметрам они очень похожи на Землю. Стоит отметить, что четыре из них расположены недалеко от нас. Самая ближняя всего в 20 световых годах.

Что такое "планеты, похожие на Землю"?

Эксперты отнесли к ним планеты с радиусом от 0,5 до 1,5 размера и имеющие каменистость. Условиях этих планет вполне пригодны для жизни: на них не очень жарко и не очень холодно, они вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце.

Учёные утверждают, что звёзд, похожих на Солнце, в нашей галактике примерно 7%. 18 из них образуют систему, в каждой из которых содержится хотя бы одна планета, похожая на Землю.