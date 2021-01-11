Чай улун помогает похудеть во время сна

Учёные из Университета Цукубы (Япония) провели исследование, которое показало, что употребление чая улун помогает сбросить лишний вес.

Чай происходит из растения под названием Camellia sinensis, а конкретный тип напитка — это результат окисления его листьев.

Зелёный чай почти не подвергается химической реакции и обладает мягким вкусом, а чёрный — это результат полного окисления. Для улуна характерны свойства обоих сортов.

Данный напиток не только влияет на энергетический обмен, но и способствует расщеплению жиров на 20%. Кроме того, чай улун борется с лишним весом даже во время сна.

У людей, принимавших участие в исследовании, не наблюдался расход энергии. Также учёные оценили период засыпания добровольцев и качество их сна, а полученные результаты сравнили с группой, которая получала плацебо. Разницы не были обнаружено, что стало доказательством того, что чай улун не оказывает влияния на режим сна.