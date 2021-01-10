Пушков не поверил в серьёзность Маска относительно колонизации Марса

Ранее Илон Маск сообщил, что планирует продать всё своё имущество и вложить средства в колонизацию Марса.

Бизнесмен отметил, что строительство города на Красной планете потребует значительных вложений. Однако российский сенатор Алексей Пушков считает, что это не более чем разговоры.

По его мнению, говорить о серьёзности намерений Маска можно будет только в том случае, если он лично полетит на Марс в числе первых его покорителей.