Ранее Илон Маск сообщил, что планирует продать всё своё имущество и вложить средства в колонизацию Марса.
Бизнесмен отметил, что строительство города на Красной планете потребует значительных вложений. Однако российский сенатор Алексей Пушков считает, что это не более чем разговоры.
По его мнению, говорить о серьёзности намерений Маска можно будет только в том случае, если он лично полетит на Марс в числе первых его покорителей.
"Все остальное — лишь слова, пиар и бизнес", — отметил Пушков.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.