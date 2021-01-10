Илон Маск распродаст всё своё имущество ради колонизации Марса

Чтобы доказать серьёзность своих намерений по колонизации Марса, американский предприниматель Илон Маск намерен распродать всё своё имущество на Земле.

Миллиардер уже приступил к реализации своего плана: в прошлом году Илон Маск продал несколько принадлежавших ему дорогостоящих объектов недвижимости. По его словам, этот шаг является убедительным доказательством серьёзности намерений построить первую человеческую внеземную колонию — автономный город на Марсе. Илон Маск готов задействовать все свои ресурсы для воплощения этой идеи.

"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний. Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — заявил он в интервью изданию Business Insider.

В конце прошлого года Илон Маск заявил, что человечество сможет отправиться на Марс в течение ближайших шести лет, а возможно, даже и раньше — уже через четыре года. Основную проблему он видит не в том, чтобы долететь и высадиться на Красной планете, а в том, чтобы первые колонисты успели возвести самоподдерживающийся город и не погибли.