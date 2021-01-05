Красное мясо повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Учёные из США провели исследование, которое доказало, что чрезмерное употребление красного мяса приводит к развитию сердечных заболеваний, сообщает Express.

В исследовании приняли участие 43 272 мужчины в возрасте до 55 лет. Ни у кого из них не наблюдались проблемы со здоровьем.

Специалисты изучили их рацион и следили за состоянием здоровья. В результате выяснилось, что у мужчин, которые часто если красное мясо, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний намного выше.

Отказ от красного мяса позволяет увеличить продолжительность жизни, утверждают учёные. Вместо него лучше включить в рацион цельнозерновые или молочные продукты.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о влиянии красного мяса на женский организм.