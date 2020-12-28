Известно, что красное мясо является источником большого количества полезных веществ. Однако женщинам не стоит злоупотреблять красным мясом, сообщил в эфире радио "Говорит Москва" главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

"Там [в красном мясе — прим. ред.] есть легко усваиваемое железо, а женщина, учитывая, что она ежемесячно энное количество крови теряет, ей нужно восстанавливать это. Я бы очень осторожно такие рекомендации давал, потому что именно красное мясо с легко усваиваемым железом и белком способствует восстановлению и стимулирует гемопоэз [процесс образования клеток крови — прим. ред.].

Конечно, может развиться анемия, тогда надо корректировать", — пояснил эксперт.