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Диетолог раскрыл влияние красного мяса на женский организм

Здоровье

Известно, что красное мясо является источником большого количества полезных веществ. Однако женщинам не стоит злоупотреблять красным мясом, сообщил в эфире радио "Говорит Москва" главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Диетолог раскрыл влияние красного мяса на женский организм

"Там [в красном мясе — прим. ред.] есть легко усваиваемое железо, а женщина, учитывая, что она ежемесячно энное количество крови теряет, ей нужно восстанавливать это. Я бы очень осторожно такие рекомендации давал, потому что именно красное мясо с легко усваиваемым железом и белком способствует восстановлению и стимулирует гемопоэз [процесс образования клеток крови — прим. ред.].

Конечно, может развиться анемия, тогда надо корректировать", — пояснил эксперт.

Мясо содержит белок и хорошо утоляет чувство голода, но данный продукт можно заменить на рыбу куриные яйца.

Автор: Снежана Шахова
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