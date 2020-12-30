Японские астрономы обнаружили вероятную соседнюю Вселенную

Японские учёные из Физико-математического института имени Кавли выяснили, что первичные чёрные дыры, существовавшие в "младенческих вселенных" до того, как появились первые звёзды и галактики, указывают на то, что, возможно, существуют соседние миры, сообщает портал Phys. org.

"Маленькие вселенные сразу же схлопывались, и на их месте появлялись чёрные дыры. Если вселенная в младенческом состоянии достаточно крупная, то для внешнего наблюдателя она представляется чёрной дырой, а внутренний наблюдатель видит её как растущую вселенную", — отмечают авторы исследования.

Учёные считают, что первичные чёрные дыры можно будет обнаружить с помощью телескопа Subaru.

Японские астрономы надеются, что им удастся разгадать фундаментальные тайны космоса и понять истинное устройство окружающего нас мира.