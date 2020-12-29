На МКС обнаружен тайник с останками известного актёра

До недавних пор экипаж МКС даже и не догадывался о том, что на станции есть тайник с прахом известного актёра сериала "Стар Трек".

Оказалось, что тайник находится на станции уже 12 лет, и в нём хранится прах Джеймса Духана. Останки артиста спрятаны под внутренней обшивкой европейского модуля "Коламбус".

Тайник разместил бизнесмен Ричард Гэрриотт, который был на МКС в 2008 году в качестве космического туриста. Его попросил об этом сын актёра