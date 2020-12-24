Россия восстановила уникальную спецлабораторию в Арктике

Уникальная арктическая военная спецлаборатория, законсервированная со времён распада СССР, возобновила свою работу.

Арктическая испытательная база использовалась для проведения стрелковых испытаний гранатомётного и малокалиберного пушечного вооружения в экстремальных условиях: температуры от -60 до +60 градусов, пыль, дождь. Она была законсервирована в связи с отсутствием финансирования после распада Советского Союза.

За время многолетнего простоя оборудование испытательной базы устарело, а испытательные камеры пришли в негодность. Восстановлением уникального объекта занялись специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех). Теперь спецлаборатория готова возобновить свою работу.