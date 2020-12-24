Россия восстановила уникальную спецлабораторию в Арктике

Уникальная арктическая военная спецлаборатория, законсервированная со времён распада СССР, возобновила свою работу.
Арктическая испытательная база использовалась для проведения стрелковых испытаний гранатомётного и малокалиберного пушечного вооружения в экстремальных условиях: температуры от -60 до +60 градусов, пыль, дождь. Она была законсервирована в связи с отсутствием финансирования после распада Советского Союза.
За время многолетнего простоя оборудование испытательной базы устарело, а испытательные камеры пришли в негодность. Восстановлением уникального объекта занялись специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех). Теперь спецлаборатория готова возобновить свою работу.
"Аттестация стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт", — рассказал РИА Новости руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасёв.
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