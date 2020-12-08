В Ундоровском палеонтологическом музее "оживили" динозавра

Эласмозавра Юху, скелет которого находится в Ундоровском палеонтологическом музее, теперь можно "оживить". Это можно сделать с помощью системы дополненной реальности.

"С помощью специального приложения на планшете установленного на подвижной стойке производится наведение на скелет известного посетителям эласмозавра смонтированного на стенде. Эффектное превращение происходит постепенно — сначала кости приходят в движение и выстраиваются в объёмную анатомическую последовательность, скелет дополняется недостающими элементами, обрастает сухожилиями и мышцами, поверх которых появляется кожа. В финале анимации вокруг уже плывущего и хлопающего пастью эласмозавра появляется естественная обстановка — древнее море", — говорится в сообщении.

В создании проекта принимали участие специалисты в области изучения морских рептилий.

Стоит напомнить, что скелет эласмозавра был найден в 2007 году на берегу Волги у посёлка Сланцевый Рудник ещё в 2007 году. Отсутствовал только череп животного.

На данный момент это один из полных, известных в нашей стране, скелетов плезиозавров. Его длина составляет около 5 метров.