Диетолог Майкл Мосли предупредил об опасности чёрного хлеба

Многие люди, которые хотят сбросить лишний вес, исключают из рациона белый хлеб, заменяя его на чёрный.

Они думают, что он является отличным продуктом для диетического питания.

На самом деле чёрный хлеб не подходит для диеты, сообщил в интервью изданию Express диетолог Майкл Мосли.

В состав этого продукта входят различные добавки, способствующие усилению вкуса, а также повышающие уровень сахара в крови. Так, чёрный хлеб не рекомендуется употреблять диабетикам и людям, которые соблюдают диету.

Вместо чёрного хлеба Мосли советует включить в свой рацион цельное зерно — ячмень, булгур, рожь и даже бурый рис.

В этих продуктах содержатся сложные углеводы, препятствующие скачкам сахара в крови.

Также они являются источником клетчатки, которая способствует улучшению микрофлоры кишечника.