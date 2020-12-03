В любую точку мира за два часа: в КНР изобретён гиперзвуковой двигатель

Китайские инженеры создали двигатель, с помощью которого, по их словам, самолёт сможет "добраться до любой точки мира за два часа".
"Реактивный двигатель, который теоретически мог приводить в движение самолёты на гиперзвуковых скоростях, был успешно построен и испытан китайскими инженерами в аэродинамической трубе", — сообщает South China Morning Post.
По данным издания, это двигатель ПВРД (лишённый компрессора и турбины, то есть без движущихся деталей, что используется сегодня в строительстве ракет).
"После испытаний в аэродинамической трубе на гиперскоростях двигатель продемонстрировал беспрецедентные характеристики с точки зрения тяги, топливной эффективности и эксплуатационной стабильности", — говорится в заявлении разработчиков, цитируемом SCMP.
По словам китайских инженеров, их новое изобретение "подойдёт" не только для оборонной промышленности, но и "может служить в коммерческой сфере":
"Он (двигатель) может привести в движение многоразовые трансатмосферные самолёты, которые взлетят горизонтально с взлётно-посадочной полосы аэропорта, ускорятся до круговой орбиты, а затем снова войдут в атмосферу и, наконец, приземлятся в аэропорту", — утверждает профессор Цзян Цзунлином из Института механики Китайской академии наук.
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