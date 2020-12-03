В любую точку мира за два часа: в КНР изобретён гиперзвуковой двигатель

Китайские инженеры создали двигатель, с помощью которого, по их словам, самолёт сможет "добраться до любой точки мира за два часа".

"Реактивный двигатель, который теоретически мог приводить в движение самолёты на гиперзвуковых скоростях, был успешно построен и испытан китайскими инженерами в аэродинамической трубе", — сообщает South China Morning Post.

По данным издания, это двигатель ПВРД (лишённый компрессора и турбины, то есть без движущихся деталей, что используется сегодня в строительстве ракет).

"После испытаний в аэродинамической трубе на гиперскоростях двигатель продемонстрировал беспрецедентные характеристики с точки зрения тяги, топливной эффективности и эксплуатационной стабильности", — говорится в заявлении разработчиков, цитируемом SCMP.

По словам китайских инженеров, их новое изобретение "подойдёт" не только для оборонной промышленности, но и "может служить в коммерческой сфере":