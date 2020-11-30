Сингапурские учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что слабые магнитные поля способны укреплять мышцы.
Специалистам удалось определить, что содержащийся в мышцах белок TRPC1 даёт реакцию на слабые колеблющиеся магнитные поля, благодаря чему укрепляются мышечные волокна.
Это можно использовать для стимулирования процесса восстановления мышц.
Полученные в результате исследования данные помогут улучшить качество жизни пациентов с нарушениями подвижности.
Учёные предполагают, что результаты исследования позволят уменьшить количество принимаемых препаратов среди пациентов с возрастными заболеваниями.
Нет такого человека, у которого ни разу в жизни не болели суставы или мышцы. По данным врачей, на мышечные боли в спине и конечностях регулярно жалуются 64% пациентов.
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