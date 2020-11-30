Магнитные поля помогают улучшить здоровье мышц

Сингапурские учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что слабые магнитные поля способны укреплять мышцы.

Специалистам удалось определить, что содержащийся в мышцах белок TRPC1 даёт реакцию на слабые колеблющиеся магнитные поля, благодаря чему укрепляются мышечные волокна.

Это можно использовать для стимулирования процесса восстановления мышц.

Полученные в результате исследования данные помогут улучшить качество жизни пациентов с нарушениями подвижности.

Учёные предполагают, что результаты исследования позволят уменьшить количество принимаемых препаратов среди пациентов с возрастными заболеваниями.

Нет такого человека, у которого ни разу в жизни не болели суставы или мышцы. По данным врачей, на мышечные боли в спине и конечностях регулярно жалуются 64% пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что можно сделать, чтобы снять неприятные ощущения в мышцах и суставах.