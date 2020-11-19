Нейрофизиолог раскрыл влияние мата на мозг

Бывают ситуации, когда перенести сильную боль или какую-то неприятность помогают крепкие словечки, сказанные в сердцах. Для центральной нервной системы мат — это проявление агрессии, поэтому организм испытывает стресс, в котором легче переносить сильную боль, сообщил в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

В качестве примера врач привёл боксёров, которые, находясь в состоянии сильного стресса, не чувствуют боли.

"Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбуждённом он ничего не почувствует", — пояснил специалист.

Будик не советует часто употреблять матерные и ругательные слова, так как если организм часто находится в состоянии стресса, то это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Для того чтобы справиться с болью, нужно просто переключить внимание на что-нибудь другое.