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Виртуальный лес наглядно демонстрирует последствия потепления

Стремясь привлечь внимание к проблеме изменения климата, ученые из Пенсильванского государственного университета создали лес виртуальной реальности и приглашают "посетителей" посмотреть, какие изменения он может претерпеть из-за изменения климата.

Исследователи объединили множество данных из моделей изменения климата, моделей растительности и экологических моделей, чтобы воссоздать современный лес, к которому они затем применили два различных сценария будущего: базовый и жаркий и сухой сценарии.

Мириады точек данных были объединены, чтобы точно воссоздать подлесок, кустарники и растения, которые растут под основным пологом, а также древесную популяцию лесов, которую пользователи могут увидеть так, как они выглядят сейчас и в виртуально воссозданном 2050 году.

"Главная проблема, которую необходимо решить, заключается в том, что изменение климата сейчас выглядит абстрактным, - сказал Александр Клиппель, профессор географии в университете. - Его смысл будет виден только через 10, 15 или 100 лет. Людям очень трудно понимать, планировать и принимать решения. Наш подход к созданию внутреннего опыта лесов в условиях изменения климата может облегчить коммуникацию между экспертами, политиками и широкой общественностью".

Пользователям предлагается сравнить и сопоставить, какие типы деревьев выживают и процветают в каждом вероятном будущем сценарии.

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