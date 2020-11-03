У COVID-19 обнаружили новые мутации

Учёные провели ряд исследований, которые показали, что после ряда мутаций SARS-CoV-2 стал ещё более заразным.

Эксперты проанализировали данные более 5 тыс. человек с COVID-19, которые проходили лечение в больнице в Хьюстоне (Техас). В результате оказалось, что 99,9% случаев заражения были вызваны именно мутировавшей версией вируса, получившей название "D614G". По мнению учёных, новая мутация "короны" более контагиозна, чем та, которая была обнаружена в прошлом году в Ухане.

На сегодняшний день людей во всём мире поражает именно коронавирус D614G. Впервые он был обнаружен в Европе в феврале. Благодаря путешествиям людей вирус быстро распространился по странам Европы, США и по Океании с Азией.

Эксперты до сих пор не могут понять, почему штамм D614G стал главной коронавирусной формой. На данный момент о нём известно лишь то, что он обычно поселяется в верхних дыхательных путях, что позволяет ему быстро передаваться при разговоре, кашле или чихании больного.

Кроме того, D614G более агрессивно влияет на иммунитет человека.

Так как вирус и дальше может мутировать, нужно будет разрабатывать лекарства и вакцины с опережением, уверены учёные.