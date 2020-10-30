Современные люди часто делают сразу несколько разных дел: выполняют рабочие задачи, слушают музыку и успевают "одним глазком" поглядывать в соцсети. Однако такая модель поведения может привести к негативным последствиям.
Учёные из Стэнфордского университета пришли к выводу, что хаотичный поток цифровой информации ухудшает память, сообщает Scientific American.
Это может привести к тому, что таким людям будет сложнее вспомнить те или иные события из своей жизни.
Также авторы исследования также заявили о корреляционности полученных результатов.
Пока учёные не могут назвать конкретные социальные сети или медиаресурсы, которые особо опасны для памяти.
Специалисты рекомендуют концентрироваться на какой-то одной задаче.
К памяти нужно относиться бережно. Она может быть капризна, а может и помочь в самый ответственный момент.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как улучшить свою память.
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