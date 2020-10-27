Магия сна: бразильские нейробиологи выяснили, что влияет на сновидения

Нейробиологи провели исследование, чтобы выяснить, как меняются сновидения в процессе сна человека. В результате они пришли к выводу, что сон усложняется в зависимости от стадии сна.

Ранее считалось, что люди видят сны только в фазе быстрого сна.

Но бывает, что человек может вспомнить, что ему снилось, даже если проснулся не в быстрой фазе. Тогда учёные задались вопросом, могут ли эти два типа сновидений быть различными по своей сути.

В ходе экспериментов выяснилось, что пациент, которого разбудили в фазе быстрого сна, может рассказать, что ему снилось. Те, кто проснулся в другой фазе, плохо помнят увиденное, а если вспоминают, то сон оказывается более осмысленным.

Бразильские учёные из Университета Сан-Паулу разработали высокоскоростной инструмент анализа. Он способен принимать качественные отчёты сна и отображать их в более объективной графической форме.

"Сновидения, которые не относятся к фазе быстрого сна, похожи на фильмы, они более длинные и чёткие. Автоматизация процесса анализа сновидений впервые в истории смогла провести количественное измерение этой структурной разницы", — пояснил нейробиолог Сидарт Рибейро.

Несмотря на то что новый подход ещё требует проверки эффективности, учёные уверены, что его можно будет использовать в лечении многих отклонений в психологическом развитии человека.