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Второй признак жизни обнаружен на Венере

На Венере была обнаружено простейшая аминокислота — глицин, которая указывает на наличие простейшей жизни на планете.

О находке сообщила Ариджита Манн из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии. С помощью Атакамской большой антенной решетки удалось обнаружить линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Примечательно, что сигнал наблюдался в районе экватора, на полюсах сигнал исчезал.

"В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты — глицина - из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни", — утверждает исследователь.

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