Больничные палаты с тяжелобольными пациентами оборудуют видеокамерами

В российских больницах в палатах, в которых находятся тяжелобольные пациенты, установят видеокамеры и кнопки экстренного вызова. С данным предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. С помощью оборудования врачи смогут своевременно оказать этим больных медицинскую помощь, сообщил в интервью Nation News депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

"Внедрение камер наблюдения в палаты для инвалидов и тяжелобольных поможет уследить за всеми пациентами одномоментно, даже если очень много больных находится в отделении. Если в палате будет находиться камера, то дежурная сестра или врач смогут через экран мониторить ситуацию", — пояснил он.

Тумусов считает, что камеры следует установить во всех больничных палатах.

В перспективе в медицинских учреждениях необходимо будет внедрить систему умного интеллекта, которая будет круглосуточно мониторить состояние пациентов и подавать врачам сигнал об изменениях.