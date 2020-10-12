В Китае обнаружили окаменелости обезьян возрастом 6,4 млн лет

Палеонтологи обнаружили в буроугольной шахте на территории юго-восточной провинции Юнань (Китай) уникальную находку — многочисленные окаменелости обезьян.

Возраст находки составляет 6,4 миллиона лет. Форма и размер пяточной кости говорит о том, что обезьяны могли быстро передвигаться.

Благодаря своей локомоторной универсальности, животные успешно расселились по лесам Европы и Азии.

Также учёные подвергли исследованию найденные зубы. В результате выяснилось, что обезьяны употребляли в пищу самые разные растения, в том числе цветы и фрукты.

По мнению экспертов, найденные останки совпадают с тем, что ранее были обнаружены в Греции. Предполагается, что жили они в один и тот же период времени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи обнаружили в Монтане (США) скелет, который принадлежит новому виду динозавров из семейства альваресзавридов.

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