Учёные из Университета Флиндерса (Австралия) пришли к выводу, что процесс эволюции человека продолжается. Так, за последние 100 лет число людей со срединной артерией, увеличилось в три раза. Выводы специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский.

"Эволюция не может не происходить чисто технически, потому что эволюция — это неравный перенос вариантов генов в следующее поколение. Он всегда неравный по определению, потому что мутации никто не отменял, рекомбинации есть, называемость неодинаковая в любом случае по разным причинам.

Процесс эволюции остаётся незаметным на протяжении 100-200 лет. Эволюция — это процесс, который продолжается несколько поколений подряд. Акселерация идёт уже 200 лет.

Как австралийские учёные узнали, что 100 лет назад происходило с этой артерией? Это же зависит от популяции. В разных группах частоты артерий могут быть неодинаковые. Может быть, они просто не знают о существовании популяционных различий, поэтому и пришли к таким выводам.

Главное то, что процесс эволюции идёт постоянно", — пояснил собеседник "Правды.Ру".