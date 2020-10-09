Человек продолжает интенсивно эволюционировать - исследование

Учёные пришли к выводу, что процесс эволюции человека продолжается. Так, за последние 100 лет число людей со срединной артерией, увеличилось в три раза, сообщает портал Phys. org.

Срединная артерия играет важную роль в сосудистой системе эмбриона, питая предплечье и кисть. Но после того, как ребёнок родился, она обычно исчезает, так как у него развиваются параллельные артерии.

Но у некоторых современных людей срединная артерия сохраняется. Стоит отметить, что таких людей становится всё больше.

В исследовании, которое проводилось в 80-е гг. XIX века, говорилось о 10% людей со срединной артерией, а в исследовании, проведённом в конце XX века, количество таких людей достигло 30%.

Если данная тенденция будет поддерживаться, то к концу XXI века срединная артерия будет у большинства людей.