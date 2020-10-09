Учёные пришли к выводу, что процесс эволюции человека продолжается. Так, за последние 100 лет число людей со срединной артерией, увеличилось в три раза, сообщает портал Phys. org.
Срединная артерия играет важную роль в сосудистой системе эмбриона, питая предплечье и кисть. Но после того, как ребёнок родился, она обычно исчезает, так как у него развиваются параллельные артерии.
Но у некоторых современных людей срединная артерия сохраняется. Стоит отметить, что таких людей становится всё больше.
В исследовании, которое проводилось в 80-е гг. XIX века, говорилось о 10% людей со срединной артерией, а в исследовании, проведённом в конце XX века, количество таких людей достигло 30%.
Если данная тенденция будет поддерживаться, то к концу XXI века срединная артерия будет у большинства людей.
"Мы видим, что эволюция, вопреки некоторым утверждениям, все еще активно влияет на человеческую популяцию. И даже более того — сегодня эволюция протекает быстрее, чем миллионы лет назад", — сказал ученый. Впрочем, делать столь громкие выводы на основе сравнения всего лишь двух исследований несколько некорректно", - утверждает доктор Техан Лукаса из Университета Флиндерса (Австралия).
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