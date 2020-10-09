Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Власти Франции заявили, что перемирие в Карабахе - вопрос пары дней
Анна Гончарова: "Сахарным диабетом можно управлять"
В махачкалинском детсаду отравились 36 детей
NCSC: РФ, Китай и Иран не хотят, чтобы Штаты получили вакцину
Новак рассказал, как будут использовать водород в энергетике
Подписчики не одобрили пластику Кати Варнавы
Евсеев получил предложение от одного из московских клубов
Врач предупредила о риске повторного ношения одноразовых перчаток
В Крыму россияне раскупают квартиры по 20 млн рублей

Человек продолжает интенсивно эволюционировать - исследование

Учёные пришли к выводу, что процесс эволюции человека продолжается. Так, за последние 100 лет число людей со срединной артерией, увеличилось в три раза, сообщает портал Phys. org.

Человек продолжает интенсивно эволюционировать - исследование

Срединная артерия играет важную роль в сосудистой системе эмбриона, питая предплечье и кисть. Но после того, как ребёнок родился, она обычно исчезает, так как у него развиваются параллельные артерии.

Но у некоторых современных людей срединная артерия сохраняется. Стоит отметить, что таких людей становится всё больше.

В исследовании, которое проводилось в 80-е гг. XIX века, говорилось о 10% людей со срединной артерией, а в исследовании, проведённом в конце XX века, количество таких людей достигло 30%.

Если данная тенденция будет поддерживаться, то к концу XXI века срединная артерия будет у большинства людей.

"Мы видим, что эволюция, вопреки некоторым утверждениям, все еще активно влияет на человеческую популяцию. И даже более того — сегодня эволюция протекает быстрее, чем миллионы лет назад", — сказал ученый. Впрочем, делать столь громкие выводы на основе сравнения всего лишь двух исследований несколько некорректно", - утверждает доктор Техан Лукаса из Университета Флиндерса (Австралия).

 

 

Последние материалы
В махачкалинском детсаду отравились 36 детей
NCSC: РФ, Китай и Иран не хотят, чтобы Штаты получили вакцину
Новак рассказал, как будут использовать водород в энергетике
Подписчики не одобрили пластику Кати Варнавы
Евсеев получил предложение от одного из московских клубов
После выборов президента США миропорядок может рухнуть
Психологическое насилие больнее, чем физическое
Врач предупредила о риске повторного ношения одноразовых перчаток
В Крыму россияне раскупают квартиры по 20 млн рублей
Лобов прогнозирует первое поражение Хабиба в бою с Гэтжи
Популярное
Новости Белоруссии
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?

Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.

Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Российский шоу-бизнес
Лещенко хотел пустить себе пулю в лоб из-за обвинений Собчак
Российский шоу-бизнес
Татьяна Овсиенко спустила все деньги на мужа-бандита
Игорь Буккер Как Рихард Зорге сделал из домохозяйки разведчицу Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперт: британские катера на вооружении ВМС Украины "добавят забот" ЧФ России
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Загадка ЧП на Камчатке: версии экологического бедствия
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Кризис в ЕАЭС растет: в Киргизии назревает вторая Белоруссия
Подводная лодка "Казань" прошла испытания в Белом море
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Путину предложили учредить в России монархический строй
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Эксперт рассказал, что означает вывод ОЗХО об отравлении Навального
Путину предложили учредить в России монархический строй
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников