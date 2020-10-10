Американский пластилин не помог устранить утечку воздуха на МКС

Российский космонавт Иван Вагнер залепил два возможных места утечки воздуха в модуле "Звезда" пластилином. Однако результата это не принесло, поскольку давление в модуле продолжало снижаться.

Ранее космонавты пытались предотвратить утечку воздуха с помощью скотча, однако и это у них не получилось.