Российский космонавт Иван Вагнер залепил два возможных места утечки воздуха в модуле "Звезда" пластилином. Однако результата это не принесло, поскольку давление в модуле продолжало снижаться.
Ранее космонавты пытались предотвратить утечку воздуха с помощью скотча, однако и это у них не получилось.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.