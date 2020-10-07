Библия является исторически точной книгой - исследование

Американские археологи доказали, что Библия является надёжным историческим источником, так как точность фактов, изложенных в Писании, — неоспорима, сообщает ToDay News Ufa.

Профессор Том Мейер заявил, что сюжеты об иудейском царе Езекии в Библии описывают реальные события. Он считает, что здесь говорится о попытках правителя усилить свою власть в Иерусалиме.

В израильском городе Офеле проводились раскопки, в ходе которых была найдена печать VIII века до нашей эры, имеющая отношение к монарху. На её поверхности было выбито имя библейского персонажа и особый королевский орнамент.

По словам учёного, ранее этот артефакт использовался для официальных указов и других государственных дел.

Благодаря данному артефакту учёные ещё больше узнали о Библии и проверили её историческую точность.

В настоящее время специалисты изучают книги Старого Завета.

Ранее археологи обнаружили в Израиле упомянутую в Библии винодельню.