Археологи обнаружили в Израиле упоминаемую в Библии винодельню

Археологи обнаружили в Израиле остатки древней винодельни, упоминания о которой есть в Библии. Данная находка была сделана еще в 2013 году. Ученые долго исследовали объект и в результате пришли к выводу, что это именно та винодельня, о которой говорится в Библии.

"События, которые описаны в библейских текстах, происходили, как правило, в девятом столетии до нашей эры. Мы уверены, что эта винодельня существовала уже тогда, но точный ее возраст установить довольно трудно. Некоторые исследователи считают, что история из Библии, в которой упоминается этот объект, была написана несколько позже — примерно в шестом столетии до нашей эры", — сообщила историк из Института Зинмана Норма Франклин.

Ученые предполагают, что владельцем найденной винодельни был Навуфей Израильский, один из библейских героев. Упоминание о нем содержится в 21 главе Третьей книги Царств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями.