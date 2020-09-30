Названа новая версия высокой смертности в Первой мировой войне

Американские учёные провели исследование ледяного керна, извлечённого из Альп, и пришли к выводу, что причиной увеличения жертв в Первой мировой войне стала климатическая "аномалия", которая наблюдается каждые сто лет. Кроме того, в результате проливных дождей и понижения температуры, в 1918 году началась эпидемия гриппа "испанки".

Первая мировая война унесла жизни около 10 млн человек. Но многие из погибли не на поле боя, а из-за плохих погодных условий. Из-за проливных дождей затопило окопы, что приводило к гибели солдат, также ухудшали ситуацию холодные ночи. Многие военные умерли от пневмонии и различных инфекционных заболеваний.

По мнению учёных, климатическая аномалия отразилась на миграции уток-крякв, которые являются переносчиками вируса H1N1. Он ещё больше усилил эпидемию "испанки".

Тогда утки не смогли улететь в Россию и остались на Европейской части континента. Они поселились на местных водоёмах. Есть версия, что вирус "испанки" мог передаваться через воду, что обострило эпидемию.

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