Названа катастрофа, погубившая цивилизацию майя

Международная группа учёных провела исследование, у результате которого выяснилось, что 1590 лет назад, в 431 году нашей эры, представители цивилизации майя сильно пострадали из-за извержения вулкана Илопанго. Результаты научной работы они опубликовали в издании PNAS.

Ранее было установлено, что в данном регионе произошло мощное извержение вулкана, но специалисты не знали точную дату этого события.

Эксперты изучили ледяной керн, извлечённый в Гренландии. В обнаруженном пепле они измерили уровни радиоуглерода. В результате выяснилось, что извержение произошло в 431 году нашей эры - в ранний классический период майя.

"Более 2 миллионов км2 Центральной Америки было покрыто как минимум 0,5 см пепла. Кроме того, в регион почти не поступал солнечный свет, по крайней мере, неделю", — пояснили специалисты.

Катастрофа природа к тому, что в пределах 40 км вымерло всё живое.

Ранее была раскрыта тайна жертвоприношений индейцев майа.