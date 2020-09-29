NASA проинформировала о приближающихся к Земле астероидах

Астероид 2020 PM7, размер которого эквивалентен размеру американской Статуи Свободы, пройдет сегодня, 29 сентября, вблизи Земли.

Об этом на своём сайте сообщает NASA.

Небесный объект имеет диаметр от 89 до 200 метров и пройдет на расстоянии около 2,8 млн км от нашей планеты - это расстояние считается безопасным - со скоростью около 8 км/сек.

Американское космическое агентство также предупредило о наличии других близких к Земле объектов (NEO), которые на этой неделе приблизятся к нашей планете:

в среду ожидается приближение сразу трёх астероидов:

2020 SV5 - его диаметр от 15 до 34 метров, пролетит он на расстоянии 1,2 млн км;

2020 SQ - от 9,1 до 20 метров в диаметре, пройдет в 2,1 млн км от Земли;

2020 SO2 - диаметром от 29 до 66 метров, промчится в 6,9 млн км.

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