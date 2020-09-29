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NASA проинформировала о приближающихся к Земле астероидах

Астероид 2020 PM7, размер которого эквивалентен размеру американской Статуи Свободы, пройдет сегодня, 29 сентября, вблизи Земли.

NASA проинформировала о приближающихся к Земле астероидах

Об этом на своём сайте сообщает NASA.

Небесный объект имеет диаметр от 89 до 200 метров и пройдет на расстоянии около 2,8 млн км от нашей планеты - это расстояние считается безопасным - со скоростью около 8 км/сек.

Американское космическое агентство также предупредило о наличии других близких к Земле объектов (NEO), которые на этой неделе приблизятся к нашей планете:

в среду ожидается приближение сразу трёх астероидов:

  •  2020 SV5 - его диаметр от 15 до 34 метров, пролетит он на расстоянии 1,2 млн км;
  • 2020 SQ - от 9,1 до 20 метров в диаметре, пройдет в 2,1 млн км от Земли;
  • 2020 SO2 - диаметром от 29 до 66 метров, промчится в 6,9 млн км.

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