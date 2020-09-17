ЕКА будет финансировать создание системы планетарной защиты

Европейское космическое агентство заключило контракт на сумму €129,4 млн с немецким производителем спутников OHB на разработку новаторской миссии планетарной обороны Hera.

Hera, названная в честь греческой богини брака и семьи, дополнит международные системы планетарной защиты от астероидов.

Заключенный контракт включает проектирование, интеграцию и тестирование Hera. OHB возьмет на себя руководство командой компаний из 17 государств - членов ЕКА. По плану запуск спутника состоится в октябре 2024 года.

Today marks an important milestone for the #HeraMission to test #asteroiddeflection! ESA has awarded a €129.4 million contract covering the detailed design, manufacturing and testing of #Hera, our first mission for planetary defence 👉https://t.co/WL3XqQaSYr #SpaceSafety pic.twitter.com/H43nnBaEGm — ESA (@esa) September 15, 2020

Если все пойдет по плану, "Гера" выйдет на орбиту вокруг остатков так называемой двойной астероидной системы Дидимоса и Диморфоса (включает в себя около 15 процентов всех известных астероидов), используя автономные навигационные системы, не слишком отличающиеся от тех, что установлены в беспилотных автомобилях на Земле.

На борту "Геры" разместят два CubeSats (миниатюрные спутники, используемые для низкой околоземной орбиты), которые будут вести наблюдение за тем, что осталось от астероида, в то время как основной корабль будет выступать в качестве ретранслятора для связи с Землей.

Эта миссия станет второй попыткой ЕКА осуществить программу планетарной обороны. Напомним, что миссия по столкновению с астероидом была отменена в 2016 году после того, как не удалось обеспечить достаточное финансирование.

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