Европейское космическое агентство заключило контракт на сумму €129,4 млн с немецким производителем спутников OHB на разработку новаторской миссии планетарной обороны Hera.

Hera, названная в честь греческой богини брака и семьи, дополнит международные системы планетарной защиты от астероидов.

Заключенный контракт включает проектирование, интеграцию и тестирование Hera. OHB возьмет на себя руководство командой компаний из 17 государств - членов ЕКА. По плану запуск спутника состоится в октябре 2024 года.

Today marks an important milestone for the #HeraMission to test #asteroiddeflection! ESA has awarded a €129.4 million contract covering the detailed design, manufacturing and testing of #Hera, our first mission for planetary defence 👉https://t.co/WL3XqQaSYr #SpaceSafety pic.twitter.com/H43nnBaEGm