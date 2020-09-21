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Разработчики Google скоро представят новый Gmail

Разработчики почтового сервиса Gmail в ближайшее время планируют представить новый логотип и новый функционал, сообщает тематический портал 9To5Google.

Разработчики Google скоро представят новый Gmail

Поэтому если у кого-то из пользователей сервисов Google появится обновлённый логотип, то следует ожидать обновлений и в его функционале.

Теперь корпорация Google будет позиционировать Gmail не только как сервис электронной почты. В частности, об этом говорит интеграция видеоконференцсвязи Google Meet.

По разработанный логотип еще далёк от окончательной версии — в новом лого будут использоваться различные сочетания цветов (синий, красный, зелёный и жёлтый).

О том, какие именно опции будут встроены в сервис, пока неизвестно, но можно не сомневаться, что пользователей ждёт значительное обновление.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что поисковая система Google будет показывать 3D-модели динозавров.

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