Поисковая система Google будет показывать 3D-модели динозавров

Компания Google внедрила новую функцию в платформу дополненной реальности. Теперь пользователи, которые будут искать информацию о динозаврах в поисковой системе, смогут увидеть их "в реальной жизни".

В AR-платформе Google появилось 10 гигантских ящеров

Технологии Google могут переносить 3D-модели динозавров в дополненную реальность.

Данная функция известна еще с 2018 года, но до настоящего времени с ее помощью можно было увидеть в AR только трехмерные модели животных (кошек, тигров и медведей). Теперь к ним добавили динозавров:

тираннозавра;

трицератопса;

велоцираптора;

спинозавра;

брахиозавра;

стегозавра;

дилофозавра;

анкилозавра;

паразауролофа;

птеранодона.

Огромного динозавра можно исследовать даже в небольшой комнате — в таком случае ящер будет автоматически отмасштабирован под окружение пользователя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в "Google Фото" появилась карта для снимков из путешествий.