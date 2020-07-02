Компания Google внедрила новую функцию в платформу дополненной реальности. Теперь пользователи, которые будут искать информацию о динозаврах в поисковой системе, смогут увидеть их "в реальной жизни".
Технологии Google могут переносить 3D-модели динозавров в дополненную реальность.
Данная функция известна еще с 2018 года, но до настоящего времени с ее помощью можно было увидеть в AR только трехмерные модели животных (кошек, тигров и медведей). Теперь к ним добавили динозавров:
Огромного динозавра можно исследовать даже в небольшой комнате — в таком случае ящер будет автоматически отмасштабирован под окружение пользователя.
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