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Вячеслав Куренков раскрыл механизм развития близорукости

Многие люди обвиняют в проблемах со зрением мониторы смартфонов и ПК. О том, являются ли гаджеты основной причиной распространения близорукости, рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Вячеслав Куренков раскрыл механизм развития близорукости

"Даже если люди не будут пользоваться смартфонами и компьютерами, проблемы со зрением не исчезнут. Дело в том, что не монитор является причиной возникновения проблем со зрением, он может быть лишь сопровождающим механизмом, но никак не первоначальным источником.

Что влияет на зрение?

На зрение может влиять всё. Если человек неправильно питается, если у него имеются какие-то заболевания, если во время беременности были какие-то токсические факторы.

Есть масса факторов, которые влияют на зрительную систему человека.

Во время беременности офтальмолога следует посетить в первый и третий триместр. Но перед беременностью мы, доктора, говорим, что беременность надо планировать. Мы информируем женщин о том, как нужно себя вести, особенно в момент зачатия и в первые дни или декады беременности, потому что происходит не только зачатие, но и закладка всех основных очень важных систем. Не должно быть ни переутомления, ни токсических влияний, ни приёма препаратов и так далее.

Также на зрение влияет экология, которая усугубляет и работает как пусковой механизм, даже если есть предрасположенность, она бы при благоприятных условиях окружающей среды не проявилась. Но экология, образ жизни тоже приводят к повреждению органов зрения", — пояснил эксперт.

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