Люди из низших социальных слоев лучше распознают эмоции — исследование

Американские учёные выяснили, что люди, которые находятся на высшей ступени социальной лестницы, менее проницательны и сговорчивы.

"Учитывая тенденцию роста экономического неравенства в американском обществе сегодня, мы решили узнать, как доступ к ресурсам (например, деньгам, образованию) влияет на то, как мы принимаем и обрабатываем информацию о других людях", — рассказывает автор исследования Пия Дитце.

В исследовании приняли участие 752 добровольца. Они прошли тест когнитивной эмпатии. Он позволяет оценить способность человека определить состояние другого только по его глазам и мимике.

Ещё 138 студентов прошли тест визуального восприятия, в котором участники должны перемещать объекты на экране компьютера в зависимости от того, как их видит их оппонент.

Оказалось, что люди из низшего класса лучше выполняли эти тесты.

"Мы обнаружили, что люди из низших социальных слоев лучше распознают эмоции на лицах других людей и лучше визуально воспринимают другого человека. Это согласуется с работами, которые говорят о том, что люди из низших классов более склонны к социальному общению", — говорят авторы.

Но специалисты считают, что необходимо провести ещё ряд исследований, чтобы подтвердить данный вывод.