Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде

Историк Сергей Трифонов заявил, что ему удалось обнаружить "следы" Янтарной комнаты в Калининграде.

Учёный обнаружил в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша древние ворота, на которых изображены 88 рун.

"Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками", — пояснил Трифонов.

Под самим бункером была обнаружена затопленная комната, которая содержит ящики с неизвестными предметами внутри. Пока исследователи не могу получить доступ к комнате из-за угрозы разрушения сооружений.