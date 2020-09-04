В Австралии нашли метеоритный кратер диаметром пять километров

На территории Западной Австралии обнаружили след от удара крупного астероида, сообщает "Популярная Механика".

Увидеть кратер невооружённым глазом невозможно, так как его сгладили геологические процессы, длившиеся около 100 млн лет. Учёные провели электромагнитный анализ, который показал, что диаметр кратера составляет около 5 км.

"Астероид, который оставил этот след, должен был иметь ширину больше ста метров. Анализ положения кратера и параметров эрозии почвы показывает, что этому образованию примерно 100 миллионов лет. Нам предстоит еще как следует поработать, чтобы уточнить информацию, но уже сейчас можно говорить наверняка, что перед нами действительно метеоритный кратер", — заявил геофизик Джейсон Мейерс.

Специалист также добавил, что были проанализированы образцы почвы из кратера, в результате чего в них обнаружили контрольные признаки, указывающие на то, что в прошлом сюда упал астероид.