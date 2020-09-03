В Чехии измерили глубину самой глубокой в мире затопленной пещеры

Затопленная пещера Границкая пропасть в Чехии является самой глубокой в мире. Учёным удалось измерить её глубину с помощью специального подводного аппарата на дистанционном управлении.

Устройство погрузили на 473,5 метра. Но длины оптико-волоконного кабеля, через который осуществлялось управление дроном, не хватило, поэтому погружение пришлось прекратить.

Для оценки глубины пещеры исследователи использовали современные геофизические методы. Специалисты обнаружили в известняке пустые области. Для получения данных о подземном лабиринте, они задействовали гравитационные датчики.

Оказалось, что в недрах Границкой пропасти скрывается целый лабиринт из известняковых пещер. Глубина пещеры примерно километр.

Таким образом, самая глубокая затопленная пещера в мире оказалась ещё глубже, чем считалось ранее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения.